El gato 'Diamante' fue rescatado del edificio Multicomercio tras un mes del voraz incendio

Un gato fue rescatado en el edificio Multicomercio luego de permanecer atrapado un mes tras incendio.

¡Está vivo! El gato "Diamante" fue rescatado con vida luego de quedar atrapado por un mes en el edificio Multicomercio, en Guayaquil. Su dueña lo halló la tarde del jueves 12 de marzo de 2026.

El gato quedó atrapado en el departamento ubicado en el piso 11 cuando se desató el voraz incendio que consumió dos de las torres desde el 11 de febrero.

"Diamante" fue encontrado sano y salvo por su dueña cuando ingresó en la primera jornada del jueves para retirar sus pertenencias. Las autoridades habilitaron el ingreso controlado para estas tareas.

Durante ese día ingresaron alrededor de 15 personas para retirar sus pertenencias. En días previos se retiraron con grúas 30 vehículos que quedaron atrapados en la infraestructura.

Mientras tanto, las calles Eloy Alfaro, Esmeraldas y Cuenca siguen cerradas y hay desvíos por el riesgo de que caiga la estructura.