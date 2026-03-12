Refugio de perritos quedó destruido tras crecida de río por las lluvias en Chone

Un refugio de perritos resultó afectado por el desbordamiento de ríos en Chone.

Las fuertes lluvias registradas en Chone, provincia de Manabí, durante la noche del miércoles 12 de marzo de 2026, ocasionaron el desbordamiento de los ríos Garrapata y Mosquito.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal activó una alerta urgente y pidió a la comunidad mantenerse en zonas seguras y no acercarse a la orilla de los ríos por el riesgo que representa.

Por la crecida de los ríos, un refugio de animales callejeros terminó completamente destruido, mientras los cuidadores intentaban rescatarlos y ponerlos a buen recaudo.

88 perritos viven en el refugio Callejeritos SOS que hoy amaneció en medio del lodo y los escombros. Las perreras terminaron destruidas por completo.

La encargada de la fundación pidió ayuda para limpiar y sacar a los animales que no paran de llorar y ladrar tras la tormenta de la noche del miércoles.

De inicio se conoció que varios animales desaparecieron. Pero finalmente, se informó que solo una peludita de nombre Verónica terminó arrastrada por la corriente tras la crecida del río.

La comida de los animales fue arrastrada por el agua y se perdió por completo. Por lo que el refugio pidió ayuda a las autoridades y comunidad para recuperarse.

Regularmente Callejeritos SOS reciben donaciones de alimentos y enseres para reconstruir el refugio y seguir manteniendo a los animales.