Chispita, la perrita que cayó a una alcantarilla y fue rescatada por los bomberos de Cuenca

Una perrita blanca con negro cayó en una alcantarilla y quedó atrapada. Los bomberos de Cuenca acudieron a ayudar.

Los Bomberos de Cuenca ayudaron a Chispita a volver a su hogar.

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

05 mar 2026 - 11:03

¡Chispita está a salvo! Los bomberos de Cuenca rescataron a una perrita que cayó en una alcantarilla. El can quedó atrapado al interior.

La perrita Chispita cayó varios metros en el sector de Challuabamba. Hasta allí se desplegaron los bomberos para sacarla y regresarla con su familia.

Los uniformados bajaron utilizando cuerdas para evitar riesgos. Allí Chispita se encontraba asustada, pero sin lesiones.

Finalmente, los bomberos lograron sacarla y devolverla a su familia. Al mimso tiempo, recomendaron a la ciudadanía verificar el estado de las tapas de alcantarillas y reportar cualquier daño para evitar este tipo de incidentes.

