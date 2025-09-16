¿Quién es Gisselle Rosales y por qué Daniel Noboa le otorgó la nacionalidad ecuatoriana?

Gisella Rosales fue electa como Miss Ecuador el 16 de agosto del 2025.

El presidente Daniel Noboa otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Mariam Gisselle Rosales Sánchez a través del Decreto Ejecutivo 130, emitido el lunes 15 de septiembre del 2025.

Gisselle Rosales Sánchez, de 21 años de edad, nació en Cuba, pero vive en Ecuador desde que tenía siete años. El 16 de agosto del 2025 se coronó como la nueva Miss Ecuador.

La joven consiguió este título en el certamen nacional de belleza representando a Machala, provincia de El Oro. En esta ciudad creció junto a su madre.

El documento, Noboa reconoce sus aportes y actuaciones en el ámbito social y cultural, y la describe como un ejemplo a seguir por sus esfuerzos y virtudes.

A través de un comunicado, María del Carmen de Aguayo, directora General de Organización Miss Ecuador, aclaró los cuestionamientos al Decreto Ejecutivo de Noboa.

"Queremos aclarar que dicho proceso se ha realizado conforme a lo estipulado en la legislación nacional (...) Gisselle Rosales ha demostrado ser una joven de valores, con un profundo respeto y amor por Ecuador. Su trayectoria cultural y social, así como su dedicación a causas humanitarias en territorio ecuatoriano, han sido elementos claves considerados en esta decisión", señaló Aguayo

También aclaró que para participar en el certamen comunicó su status legal en el país y afirmó que se encontraba en trámite de obtener su nacionalidad.

"La figura de Miss Ecuador va más allá de una representación estética o una química sanguínea : es una embajadora de los valores, cultura, talento y potencial del país. Gisselle encarna esos principios con integridad, autenticidad y compromiso", recalcó.

Con la nacionalidad ecuatoriana, Gisselle Rosales se prepara para representar al Ecuador en el Miss International 2026, que se celebrará en Japón.