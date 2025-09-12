Virginia Limongi se une a Teleamazonas como la nueva presentadora de MasterChef

Virginia Limongi, exmiss Ecuador y presentadora de televisión, se une a la familia de Teleamazonas. La modelo de 31 años será la presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador.

'La Amix', como la llaman sus seguidores en redes sociales, traerá su carisma, alegría y ocurrencias al mejor reality de cocina, solo en el Canal de la Familia Ecuatoriana. Virginia Limongi calificó esta oportunidad como un nuevo reto en su vida y un sueño cumplido.

'Un salto de fe'

La exreina de belleza contó a Teleamazonas que un año atrás comenzó a ver el reality con su hija, Virginia María, quien sueña con conocer las cocinas de MasterChef.

"Nosotras jugábamos a MasterChef. Yo era (Jorge) Rausch, que mi hija lo ama; y ella me presentaba los platos y les ponía nombre. Ella es la única a la que no le he contado. Yo sé que ella se va a morir, ella siempre me dijo: 'quiero que me lleves a la cocina de Colombia'", dice Virginia.

Sus padres fueron los primeros en enterarse que iniciará esta nueva etapa en Teleamazonas. "Antes de decir que sí, yo llamé a mis papás. Mi papi sin pensarlo dos veces me dijo: 'di que sí'. Por eso lo he bautizado como un salto de fe".

"A veces hay que tomar ese salto de fe para seguir creciendo, para ver nuevos horizontes, para un mejor futuro y aprender. De eso se trata la vida", añadió la exreina de belleza.

Limongi no puede contener la emoción. "Tengo mi corazón que no puede más. Estoy intentando creer en mí. No es tan fácil (...), pero estoy feliz"

La modelo confirmó que le gusta la comida, pero no es muy hábil en la cocina. "Lo que sí soy es cuchara brava, pero cocinar, cocinar (...) arroz, atún y ensalada de cebolla, me sale riquísimo"

"Gracias a todos. Ya estoy dentro de esta familia. Más que prometerles, agradecerles por acompañarme en todo el recorrido de mi vida, con aciertos y fracasos. Les prometo dar mi 100% y que nos vamos a divertir muchísimo", dijo a sus seguidores.

'Hoy me despido'

Con lágrimas en sus ojos, Limongi se despidió del matinal en que debutó en la televisión ecuatoriana y trabajó por tres años. Agradeció por la "oportunidad de crecer, ser y de descubrirse"

"El día de hoy me despido con el corazón hinchado de buenos momentos, buenas personas, buenos recuerdos y un sinnúmero de risas marcadas. Gracias por permitirse conocer a la Virginia presentadora, gracias por abrazarme y sostenerme", dijo.

La presentadora dijo que fue muy difícil tomar esa decisión. "He decidido dar un paso al costado con el corazón agradecido para buscar un mejor futuro", añadió.

"Me quedaría corta con las palabras para agradecer. Nunca imagine que este día iba a llegar. Estoy sumante contenta. He llorado porque me voy sabiendo que he sido muy feliz, que he crecido y que estoy dejando a gente que ha marcado mi vida", recalcó.

Con abrazos y aplausos sus compañeros se despidieron de la exmiss Ecuador y le desearon éxito en su nueva etapa.

De los reinados de belleza a la televisión

Virginia Limongi nació en Portoviejo, el 11 de enero de 1994 y es de ascendencia italiana. Su hija, Virginia María, tiene cuatro años y es fruto de su relación con el brasileño Cezar Augusto. En 2025, la exmiss Ecuador y el modelo pusieron fin a su vínculo sentimental, después de ocho años.

Su trayectoria ha estado marcada por concursos de belleza. Fue Reina de Portoviejo y Reina de Manabí en 2012. También representó a su provincia en el Miss World Ecuador 2014, donde se llevó la corona. Ese mismo año fue a Miss Mundo, en Londres.

Dos años después participó en el certamen Top Model of The World 2016, en Bremen, Alemania. En este certamen fue una de las semifinalistas y obtuvo el premio Top Model Fotogénica.

Su carrera despuntó con su destacada participación como representante de su provincia en el Miss Ecuador, certamen que la llevó a Miss Universo. Con ello se convirtió en la primera ecuatoriana en tener los dos títulos de belleza más importantes del país.

La modelo llegó al Miss Universo en la 67ª edición del certamen, que se realizó en Bangkok, Tailandia. Su desempeño fue excelente y la ubicó como una de las favoritas. Sin embargo, no clasificó.

En 2022 inicio su carrera en la televisión ecuatoriana como presentadora de un programa matinal.