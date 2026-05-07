Juan Carlos Blum es el nuevo ministro de Ambiente y Energía de Ecuador

Juan Carlos Blum es el nuevo ministro de Ambiente y Energía.

Juan Carlos Blum Baquero fue designado este jueves 7 de mayo de 2026 como el nuevo ministro de Ambiente y Energía.

A través del Decreto Ejecutivo 376, el presidente Daniel Noboa designó a Blum como el reemplazo de Inés Manzano.

En el mismo Decreto, Noboa aceptó la renuncia presentada por Manzano luego de permancer en el cargo desde septiembre de 2025.

Hace menos de un mes Blum fue nombrado como gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en medio de incidentes por cortes de luz en Guayas.

Blum es ingeniero mecánico formado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental por la University of Pennsylvania.

El perfil del funcionario combina formación técnica con enfoque en políticas públicas, orientado a la gestión eficiente de recursos y al desarrollo sostenible, en un contexto clave para el fortalecimiento del sistema eléctrico en Ecuador.