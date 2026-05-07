Quito inaugura la nueva sede del Archivo Metropolitano de Historia

El espacio abrió sus puertas en el Centro Histórico

La nueva sede del Archivo Metropolitano de Historia fue inaugurada en la restaurada Casa García Moreno, en el Centro Histórico de Quito.

Según las autoridades, el archivo resguarda cerca de 600 metros lineales de documentación, con proyección de crecimiento hasta 1 700 metros.

Además, cuenta con laboratorios especializados, control climático y nuevos espacios de consulta.

Un llamado a apropiarse del espacio

“No hacer esta obra sería seguirle dando la espalda a la historia (...) nosotros tenemos que mirarla de frente para reconocer todo lo que somos”, comentó el alcalde Pabel Muñoz.

Añadió además, que la instalación está al alcance de la ciudadanía para entender cómo se ha construido Quito. También invitó a vecinos, estudiantes e investigadores a apropiarse del espacio.

De su parte, el historiador Alejandro López, los documentos permiten entender la ciudad desde otra dimensión.

"No son reliquias inmóviles, son testimonios vivos de decisiones, conflictos y proyectos de ciudad", aseguró.