Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Quito inaugura la nueva sede del Archivo Metropolitano de Historia

El espacio busca preservar la memoria de la ciudad desde 1 534

El espacio abrió sus puertas en el Centro Histórico

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

07 may 2026 - 06:54

Unirse a Whatsapp

La nueva sede del Archivo Metropolitano de Historia fue inaugurada en la restaurada Casa García Moreno, en el Centro Histórico de Quito. 

Según las autoridades, el archivo resguarda cerca de 600 metros lineales de documentación, con proyección de crecimiento hasta 1 700 metros.

Además, cuenta con laboratorios especializados, control climático y nuevos espacios de consulta.

Un llamado a apropiarse del espacio 

“No hacer esta obra sería seguirle dando la espalda a la historia (...) nosotros tenemos que mirarla de frente para reconocer todo lo que somos”, comentó el alcalde Pabel Muñoz.

Añadió además, que la instalación está al alcance de la ciudadanía para entender cómo se ha construido Quito. También invitó a vecinos, estudiantes e investigadores a apropiarse del espacio.

De su parte, el historiador Alejandro López, los documentos permiten entender la ciudad desde otra dimensión. 

"No son reliquias inmóviles, son testimonios vivos de decisiones, conflictos y proyectos de ciudad", aseguró. 

Te puede interesar