Quito: Policía ebrio estrelló patrullero en Chillogallo durante el toque de queda

Un patrullero chocó contra un conjunto habitacional en el sur de Quito.

¡Insólito! Un policía en estado etílico chocó en un patrullero contra un conjunto habitacional, en el sur de Quito, durante el toque de queda, la madrugada de este jueves 7 de mayo de 2026.

El hombre vestía de civil y conducía el vehículo policial pasada la media noche, es decir dentro de la restricción del toque de queda.

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro ocurrió a las 00:11 en la calle Antonio José de Sucre y Morán Valverde, en Chillogallo, en el sur de la ciudad.

El vehículo policial perdió su carril, invadió el contrario y se estrelló contra el cerramiento del conjunto habitacional.

Allí cayó en el área del parqueadero e impactó contra dos motocicletas estacionadas en el lugar.

El policía, quien vestía de civil, circulaba acompañado de una mujer.

Aunque el hombre se negó a la prueba de alcotest, a través de otras pericias se determinó que estaba en estado de embriaguez.