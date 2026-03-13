Gobierno declara emergencia nacional por los efectos de las fuertes lluvias en Ecuador

Emergencia en Cuenca por el desbordamiento del río Yanuncay por las fuertes lluvias.

El Gobierno declaró emergencia nacional por los efectos de las fuertes lluvias en Ecuador. La declaratoria fue emitida cerca de la media noche de este jueves 12 de marzo de 2026.

La emergencia estará vigente por 60 días "debido al nivel de impacto generado por los eventos registrados a nivel nacional en la población, en la red vial, la infraestructura y los medios de vida".

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la declaratoria se sustenta en las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

La resolución del COE dispuso que la provincia de Los Ríos pase de Alerta Amarilla a Roja, mientras que Esmeraldas y Pichincha cambiarán de Alerta Naranja a Roja.

De esta manera la delcaratoria de emergencia emitida previamente para ocho provincias, se modificó y abarca la situación a nivel nacional por el impacto en el 100% de las provincias y 85,58% de los cantones.

Sin embargo, la medida pasará de 90 a 60 días a nivel nacional y dispone "la activación de todas las entidades de los diferentes niveles de gobierno presentes en los territorios afectados, para la atención y respuesta a la emergencia en función de las prioridades y brechas que determinen".

Asimismo, dispone a las autoridades locales que se priorice la alerta temprana y se desarrollen las acciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante los impactos de la época lluviosa.

Las fuertes lluvias han ocasionado el desbordamiento de ríos e inundaciones, principalmente en la región Costa. Como resultado del temporal invernal, 11 personas han perdido la vida y miles han resultado afectadas.

El temporal ha dejado hasta el momento a 3 752 damnificadas y 46 716 personas afectadas, además 82 viviendas y 19 puentes destruidos.

La provincia más impactada es Guayas con 19 592 con personas afectadas, seguida por El Oro (6 230), Los Ríos (5 283), Esmeraldas (5 244) Manabí (4 494), Santa Elena (3 443), Loja (2 625) y Chimborazo (1 148).