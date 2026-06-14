Murió Taty Almeida, fundadora emblema de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina

Emblema y fundadora de la lucha por los derechos humanos, Taty Almeida, murió.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y emblema de la lucha por los derechos humanos en Argentina, murió este domingo a los 95 años, después de más de cuatro décadas como una de las voces más reconocidas contra los crímenes de la última dictadura.

"Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora", señaló el comunicado en Instagram de la organización de derechos humanos.

Con su pañuelo blanco siempre anudado al cuello, fue una luchadora incansable en las movilizaciones que reclamaban por memoria, verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, pero también acompañó siempre con su presencia y su voz a las luchas sindicales y estudiantiles.

"Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor", señaló la organización que presidía.

La vida de Almeida dio un vuelco tras la desaparición de su hijo de 20 años en 1975. Como él, otros 30 000 opositores desaparecieron a manos de milicias de derecha de la denominada Triple A o de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Almeida se encontraba en un hospital de Buenos Aires

"Transformó el dolor en acción colectiva y dedicó su vida a contagiar convicción", señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"Fue una luchadora", dijo conmovida Estela de Carlotto, referente de las Abuelas de Plaza de Mayo al canal C5N tras la noticia. "Seguimos en la lucha, una lucha con más dolor, pero no hay que aflojar", señaló.

Almeida estaba internada desde hace tres semanas en un hospital de Buenos Aires. Sus restos serán velados el lunes en el barrio de Once de esa ciudad, informaron sus familiares.

Su muerte fue lamentada por diversos referentes de la política y la cultura en Argentina.

"Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", escribió en X la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015).