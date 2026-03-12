La vía Balsapamba – Montalvo está nuevamente cerrrada por seguridad

Desde las 15:00 y solo hasta las 18:00, de este jueves, se habilitó de forma parcial la vía Balsapamba – Montalvo, en el sector Chaupiyacu – Las Peñas.

Este sector fue uno de los tramos más afectados por los deslizamientos de tierras e inundaciones registradas en las últimas horas en la provincias de Bolívar.

Los trabajos fueron coordinados por José Bosques, presidente del GAD Parroquial, junto a personal y maquinaria de la institución estatal.

Durante la emergencia se realizaron labores de limpieza y remoción de lodo, palizada y material pétreo acumulado sobre la calzada que impedía el paso de vehículos en la zona.

La circulación fue habilitada en un solo carril hasta las 18:00, luego se cerró nuevamente mientras se realiazan las labores para despejar completamente la vía.

Las autoridades solicitaron a los conductores manejar con extrema precaución, ya que existe presencia de agua y material pétreo sobre la carretera.