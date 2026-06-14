Enner Valencia: 'Nos vamos tristes por no darle una alegría a la gente que nos acompañó'

La derrota de Ecuador por 0-1 frente a Costa de Marfil en su debut en el Mundial 2026 dejó tristeza en el plantel tricolor, aunque tanto el director técnico Sebastián Beccacece como el capitán Enner Valencia coincidieron en que aún queda mucho camino por recorrer en la competición.

Tras el encuentro disputado este domingo 14 de junio en el estadio de Filadelfia, Beccacece reconoció el golpe anímico que significó perder en el tramo final del partido, pero destacó la necesidad de enfocarse en los próximos desafíos.

“Lamentablemente con el dolor de la derrota, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando”, manifestó el estratega argentino al analizar el estreno de la selección ecuatoriana.

Por su parte, el capitan Enner Valencia recordó que Ecuador estuvo cerca de abrir el marcador en varias ocasiones.

“Se escapó la victoria. Jugamos un buen partido, no sé cuántas pelotas tuvimos en los palos. No se dio, pero esto es así. Es difícil comenzar perdiendo, todos queríamos empezar con una victoria, pero esto recién inicia y no hay que bajar la cabeza”, expresó el capitán.

El delantero también destacó la capacidad de reacción que ha demostrado el grupo en momentos complicados y aseguró que el equipo buscará recuperarse en los siguientes encuentros.

“Esto es una prueba más en este camino que nos hemos trazado. Hemos tenido muchas de estas y nos hemos levantado. Nos vamos tristes por no darle una alegría a toda esta gente que vino a acompañarnos”, señaló.

Uno de los aspectos más emotivos de la jornada fue el masivo respaldo de la afición ecuatoriana en las gradas. Más de 50 000 hinchas tiñeron de amarillo el estadio y alentaron a la Tricolor durante todo el partido.

“Parecía que estábamos en Guayaquil, Portoviejo o Quito; estábamos en casa. Nosotros vamos a luchar hasta el final por dejar el nombre de Ecuador en lo alto”, añadió Valencia.

El único gol del compromiso fue obra de Amad Diallo, quien anotó cerca del minuto 90 para darle la victoria a Costa de Marfil. Ecuador, por su parte, vio cómo dos remates se estrellaron en los postes, impidiendo que pudiera sumar en su debut mundialista.