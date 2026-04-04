Noboa suspende jornada laboral del 30 de abril: Feriado de cuatro días

Suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sectorpúblico y privado, el día jueves 30 de abril de 2026.

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo N.º 354, mediante el cual se dispone la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril de 2026 en todo el país.

La medida aplica tanto para el sector público como privado.

Feriado más largo

Con esta decisión, el feriado por el Día del Trabajo se extenderá desde el 30 de abril hasta el 3 de mayo de 2026, generando cuatro días consecutivos de descanso.

El objetivo es unificar el descanso nacional en torno al 1 de mayo.

Día no recuperable

El decreto establece que la jornada suspendida no será recuperable, lo que significa que no deberá compensarse en días posteriores.

A pesar de la suspensión laboral, se garantizará la continuidad de servicios esenciales como:

agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, transporte y servicios bancarios.

Para ello, las instituciones deberán operar con personal mínimo que asegure la atención a la ciudadanía.