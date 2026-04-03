Mitad del Mundo alista agenda cultural por feriado de Semana Santa

El complejo turístico de la Mitad del Mundo prepara una agenda especial por el feriado de Semana Santa, con actividades culturales, gastronómicas y musicales para visitantes nacionales y extranjeros.

La programación se desarrollará durante el fin de semana con presentaciones artísticas y espacios pensados para toda la familia.

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

Uno de los eventos principales será la presentación del grupo colombiano Los Diablitos, prevista para el sábado 4 de abril, entre las 14h00 y 15h30 en la Plaza Central.

El show forma parte de la agenda denominada “Semana no tan santa”, que busca ofrecer una alternativa de entretenimiento durante el feriado.

AGENDA DEL SÁBADO

Durante el sábado, las actividades incluyen:

Feria gastronómica “Tradiciones de Semana Santa” (09h30 – 18h00) Presentación del Ballet folclórico internacional Uyustus Ecuador (12h00 – 13h00)

internacional Uyustus Ecuador (12h00 – 13h00) Concierto de Los Diablitos (14h00 – 15h30)

ACTIVIDADES DEL DOMINGO

Para el domingo, la programación continúa con eventos culturales y religiosos:

Misa dominical (12h00 – 13h00)

(12h00 – 13h00) Obra de teatro “ El que habitó entre nosotros ” (13h00 – 14h00)

” (13h00 – 14h00) Presentación del Ballet Internacional América Andina (14h00 – 16h00)

UNA OPCIÓN PARA EL FERIADO

El espacio turístico se posiciona como una de las alternativas para quienes permanecen en Quito durante el feriado, combinando tradición, cultura y entretenimiento en un solo lugar.