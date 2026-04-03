Mitad del Mundo alista agenda cultural por feriado de Semana Santa
Música, gastronomía y espectáculos forman parte de la programación este fin de semana.
Feriado de Semana Santa en l𝗮 𝗠𝗶𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼
Ciudad Mitad del Mundo
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Actualizada:
03 abr 2026 - 19:26
El complejo turístico de la Mitad del Mundo prepara una agenda especial por el feriado de Semana Santa, con actividades culturales, gastronómicas y musicales para visitantes nacionales y extranjeros.
La programación se desarrollará durante el fin de semana con presentaciones artísticas y espacios pensados para toda la familia.
MÚSICA Y ESPECTÁCULOS
Uno de los eventos principales será la presentación del grupo colombiano Los Diablitos, prevista para el sábado 4 de abril, entre las 14h00 y 15h30 en la Plaza Central.
El show forma parte de la agenda denominada “Semana no tan santa”, que busca ofrecer una alternativa de entretenimiento durante el feriado.
AGENDA DEL SÁBADO
Durante el sábado, las actividades incluyen:
Feria gastronómica “Tradiciones de Semana Santa” (09h30 – 18h00)
- Presentación del Ballet folclórico internacional Uyustus Ecuador (12h00 – 13h00)
- Concierto de Los Diablitos (14h00 – 15h30)
ACTIVIDADES DEL DOMINGO
Para el domingo, la programación continúa con eventos culturales y religiosos:
- Misa dominical (12h00 – 13h00)
- Obra de teatro “El que habitó entre nosotros” (13h00 – 14h00)
- Presentación del Ballet Internacional América Andina (14h00 – 16h00)
UNA OPCIÓN PARA EL FERIADO
El espacio turístico se posiciona como una de las alternativas para quienes permanecen en Quito durante el feriado, combinando tradición, cultura y entretenimiento en un solo lugar.
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