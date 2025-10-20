Guayaquil: Arcsa clausura chifa del centro por falta de higiene y presencia de ratas y cucarachas

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó la clausura de un chifa en el centro de Guayaquil por insalubridad y mala higiene. A través de un video difundido en redes sociales se evidenció las condiciones en las que se encontraron en el interior del local.

Según el reporte de Arcsa, el restaurante de comida china, ubicado en un edificio de la avenida 9 de Octubre entre las avenidas Machala y Quito, tenía ratas muertas en el piso de su cocina. La mayor parte de la infraestructura estaba en pésimas condiciones.

Durante el recorrido de las autoridades también se constató había presencia de cucarachas y se evidenció que había acumulación de grasa, infraestructura deteriorada y que el proceso de preparación de los alimentos se hacía en áreas no adecuadas.

La clausura provisional del local fue inmediata basados en el artículo 180 del Código Orgánico Administrativo (COA). En lo que va del año, Arcsa ha clausurado más de 25 restaurantes en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Samborondón y Daule. Más del 90 % de los establecimientos han vuelto abrir.