Se realizará un cierre nocturno en la Av. de las Américas de Guayaquil

La av. de las Américas, en Guayaquil, será cerrada al tránsito vehicular este 24 de abril de 2026, por el montaje de un paso elevado.

Un nuevo cierre vial se planifica en el norte de Guayaquil. Esta vez en la av. de las Américas, una de las más transitadas, y que une a esa parte de la ciudad con el centro y sur.

El Municipio realizará el montaje de la estructura metálica del paso peatonal elevado, ubicado junto a la parada de la Metrovía "Aviación Civil".

Por ello, se cerrará el tránsito desde las 23H00 del viernes 24 de abril hasta las 05H00 del sábado 25 de abril.

Durante ese tipo, se ejecutarán maniobras con grúas, maquinaria y personal especializado, en el sentido sur-norte de las Américas.

Como parte de los trabajos también se cerrará temporalmente:

El paso elevado vehicular

El giro a la derecha desde la av. Carlos Luis Plaza Dañín hacia la avenida de las Américas.

El retorno en U bajo el paso elevado, a la altura de las oficinas de Riesgos del Trabajo del IESS.

Ruta alterna: av. Elías Muñoz, junto a la Universidad Laica, av. Carlos Luis Plaza Dañín (sentido hacia el Policentro), y av. Miguel H. Alcívar o la av. Francisco de Orellana hasta la av. Joaquín Orrantia y retomar la av. de las Américas.

Esta nueva estructura peatonal facilitará la movilidad y seguridad de los usuarios de la Troncal 2 del sistema Metrovía.

Retorno en U habilitado

La ATM habilitó el retorno en U en la av. Plaza Dañín, en dirección hacia la Atarazana, el túnel Santa Ana y el centro de la ciudad.

Además, se reubicaron los maceteros sobre la av. de las Américas, sentido norte-sur, optimizando así la circulación por la parte baja del paso elevado vehicular.

Por la av. de las Américas transitan 100 mil vehículos diarios en promedio.