Cuatro momentos de tensión Ecuador- Colombia desde el año 2000 por la seguridad fronteriza

Militares están desplegados en las fronteras de Ecuador para enfrentar al crimen organizado

La guerra arancelaria y los conflictos entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro han afectado la relación bilateral entre Ecuador y Colombia, que atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas.

Sin embargo, estas tensiones entre ambos países no son nuevas. Desde inicios de los años 2000, los roces han estado ligados principalmente a la seguridad fronteriza, el narcotráfico y la presencia de grupos armados en la zona limítrofe.

Lo que históricamente habían sido problemas ligados a la seguridad en la frontera norte, en 2026 escaló hacia una disputa comercial.

Gobierno de Noboa reafirma lucha contra la criminalidad en frontera

Cuatro momentos de tensión por la seguridad fronteriza:

Plan Colombia y el “efecto rebote” (2000) La ejecución del Plan Colombia intensificó la presión militar en el sur colombiano, desplazando a guerrillas y paramilitares hacia territorio ecuatoriano. Esto elevó la violencia en provincias como Sucumbíos, generó una crisis humanitaria por el aumento de desplazados y encendió alertas sobre la soberanía ecuatoriana. Fumigaciones con glifosato (2006) La reanudación de la fumigación de cultivos con glifosato cerca de la frontera provocó una crisis diplomática, debido a los efectos ambientales y en la salud de poblaciones ecuatorianas. Bombardeo en Angostura (2008) Colombia bombardeó un campamento de las FARC en Angostura, frontera de Ecuador, lo que se catalogó como violación de la soberanía ecuatoriana. Secuestro y asesinato de periodistas (2018) Secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio a manos del frente Oliver Sinisterra en la frontera norte.

Esa historia de crisis fronteriza suma un nuevo capítulo: el comercial. Desde el 21 de enero pasado, Ecuador impuso una ‘tasa de seguridad’ del 30% a productos colombianos, alegando falta de cooperación contra el crimen fronterizo.

El presidente ecuatoriano sostiene que, debido al descuido de Colombia en la línea limítrofe de unos 600 kilómetros, Ecuador debe destinar unos 400 millones de dólares para enfrentar la inseguridad.

Desde entonces se desató una guerra arancelaria. Ecuador impuso una tarifa de hasta el 100% a las importaciones colombianas, que empezará a regir desde el 1 de mayo de 2026.

Por otra parte, desde el 21 de abril de 2026, Colombia ratificó aranceles de hasta el 75% a productos ecuatorianos. Para entender el trasfondo de esta crisis, es clave revisar los principales episodios de este conflicto

Cronología de la crisis comercial: