Charly García fue operado del riñón; esto se sabe de su salud

El histórico músico Charly García fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas en Buenos Aires.

Según su representante y familiares cercanos, la operación fue exitosa y el artista se encuentra estable mientras continúa con su recuperación.

¿Por qué fue intervenido?

El procedimiento realizado fue una nefrectomía parcial, una intervención en la que se extirpa una parte del riñón para preservar el resto del órgano.

La cirugía se llevó a cabo en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

Desde su equipo aclararon que no se trató de una emergencia, sino de una operación previamente planificada.

Recuperación favorable

Tras la intervención, el músico fue trasladado a una habitación común, donde permanece bajo observación médica. Personas cercanas indicaron que “todo salió bien”, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores.

El seguimiento médico continuará en los próximos días para asegurar una recuperación completa.

Leyenda del rock en la región

A sus 74 años, Charly García es considerado una de las figuras más influyentes del rock en América Latina.

Su legado musical ha marcado a generaciones y lo mantiene como un referente vigente.

La noticia de su evolución favorable fue recibida con alivio por fans y colegas, que siguen atentos a su estado de salud.