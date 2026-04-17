500 comerciantes ofrecerán útiles escolares en corredores municipales en Guayaquil
El Cabildo habilitó tres puntos, donde los padres de familia podrán adquirir todo para el regreso a clases, en un solo espacio.
El Municipio de Guayaquil habilita por tercer año consecutivo corredores escolares.
Municipio de Guayaquil
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Actualizada:
17 abr 2026 - 07:37
Por tercer año consecutivo, la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales del Municipio de Guayaquil impulsa los corredores escolares.
Se trata de una iniciativa de mercados temporales, que agrupa a cerca de 500 comerciantes autónomos desde este viernes 17 de abril.
Los puntos habilitados estarán ubicados en las calles:
- Francisco Campos, entre Noguchi y Lorenzo de Garaicoa.
- Benalcázar, entre Noguchi y Lorenzo de Garaicoa.
- Calixto Romero, entre Noguchi y Lavayen.
Allí, los ciudadanos encontrarán útiles y demás productos relacionados con el regreso a clases.
Servidores de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y agentes de control municipal garantizarán el orden y la seguridad durante su desarrollo.
Los corredores escolares estarán habilitados hasta el 21 de junio, en horario de 09H00 a 18H00.
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