500 comerciantes ofrecerán útiles escolares en corredores municipales en Guayaquil

El Municipio de Guayaquil habilita por tercer año consecutivo corredores escolares.

Por tercer año consecutivo, la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales del Municipio de Guayaquil impulsa los corredores escolares.

Se trata de una iniciativa de mercados temporales, que agrupa a cerca de 500 comerciantes autónomos desde este viernes 17 de abril.

Los puntos habilitados estarán ubicados en las calles:

Francisco Campos, entre Noguchi y Lorenzo de Garaicoa.

Benalcázar, entre Noguchi y Lorenzo de Garaicoa.

Calixto Romero, entre Noguchi y Lavayen.

Allí, los ciudadanos encontrarán útiles y demás productos relacionados con el regreso a clases.

Servidores de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y agentes de control municipal garantizarán el orden y la seguridad durante su desarrollo.

Los corredores escolares estarán habilitados hasta el 21 de junio, en horario de 09H00 a 18H00.