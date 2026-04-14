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Sociedad

Así puede consultar dónde le toca estudiar a su hijo en la Costa y Galápagos

Quienes ya estudian en el sistema fiscal no deben realizar ningún trámite para el nuevo año escolar.

Los estudiantes del régimen Costa y Galápagos volverán a las aulas el 4 de mayo.

Ministerio de Educación

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

14 abr 2026 - 16:49

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Los estudiantes del régimen Costa y Galápagos volverán a las aulas el 4 de mayo de 2026 para el nuevo año lectivo. Aún se pueden inscribir a los niños y adolescentes que ingresan por primera vez al sistema fiscal.

El cronograma vigente establece los siguientes plazos:

  • Martes 14 de abril: Inicial (3 y 4 años)
  • Miércoles 15 de abril: Preparatoria (1° grado) y EGB Elemental (2°, 3° y 4° grado)
  • Jueves 16 de abril: EGB Media (5°, 6° y 7° grado) y EGB Superior (8°, 9° y 10°)
  • Viernes 17 de abril: Bachillerato (1°, 2° y 3° curso)

Además, todos los grados y cursos tendrán una última oportunidad para la matrícula el 18 y 19 de abril. El trámite es completamente gratuito.

Si el estudiante pertenece a una unidad educativa del sistema fiscal del Ecuador no necesita una nueva inscripción ni cargar documentos. La matrícula es automática siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el estudiante haya sido promovido (aprobado) al siguiente nivel.
  • Que desee continuar en la misma institución educativa donde cursó el año anterior.
  • Que la institución cuente con el nivel superior inmediato (por ejemplo, de 7mo a 8vo de básica).

En la página web oficial del Ministerio de Educación se puede realizar el trámite de matricula de un estudiante. Una vez completado el formulario es indispensable grabar y finalizar el proceso.

Al correo electrónico registrado debe llegar un certificado de matrícula. En este consta la unidad educativa asignada para el estudiante.

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