Así puede consultar dónde le toca estudiar a su hijo en la Costa y Galápagos
Quienes ya estudian en el sistema fiscal no deben realizar ningún trámite para el nuevo año escolar.
Los estudiantes del régimen Costa y Galápagos volverán a las aulas el 4 de mayo.
Ministerio de Educación
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Actualizada:
14 abr 2026 - 16:49
Los estudiantes del régimen Costa y Galápagos volverán a las aulas el 4 de mayo de 2026 para el nuevo año lectivo. Aún se pueden inscribir a los niños y adolescentes que ingresan por primera vez al sistema fiscal.
El cronograma vigente establece los siguientes plazos:
- Martes 14 de abril: Inicial (3 y 4 años)
- Miércoles 15 de abril: Preparatoria (1° grado) y EGB Elemental (2°, 3° y 4° grado)
- Jueves 16 de abril: EGB Media (5°, 6° y 7° grado) y EGB Superior (8°, 9° y 10°)
- Viernes 17 de abril: Bachillerato (1°, 2° y 3° curso)
Además, todos los grados y cursos tendrán una última oportunidad para la matrícula el 18 y 19 de abril. El trámite es completamente gratuito.
Si el estudiante pertenece a una unidad educativa del sistema fiscal del Ecuador no necesita una nueva inscripción ni cargar documentos. La matrícula es automática siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
- Que el estudiante haya sido promovido (aprobado) al siguiente nivel.
- Que desee continuar en la misma institución educativa donde cursó el año anterior.
- Que la institución cuente con el nivel superior inmediato (por ejemplo, de 7mo a 8vo de básica).
En la página web oficial del Ministerio de Educación se puede realizar el trámite de matricula de un estudiante. Una vez completado el formulario es indispensable grabar y finalizar el proceso.
Al correo electrónico registrado debe llegar un certificado de matrícula. En este consta la unidad educativa asignada para el estudiante.
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