Así puede consultar dónde le toca estudiar a su hijo en la Costa y Galápagos

Los estudiantes del régimen Costa y Galápagos volverán a las aulas el 4 de mayo.

Los estudiantes del régimen Costa y Galápagos volverán a las aulas el 4 de mayo de 2026 para el nuevo año lectivo. Aún se pueden inscribir a los niños y adolescentes que ingresan por primera vez al sistema fiscal.

El cronograma vigente establece los siguientes plazos:

Martes 14 de abril: Inicial (3 y 4 años)

Miércoles 15 de abril: Preparatoria (1° grado) y EGB Elemental (2°, 3° y 4° grado)

Jueves 16 de abril: EGB Media (5°, 6° y 7° grado) y EGB Superior (8°, 9° y 10°)

Viernes 17 de abril: Bachillerato (1°, 2° y 3° curso)

Además, todos los grados y cursos tendrán una última oportunidad para la matrícula el 18 y 19 de abril. El trámite es completamente gratuito.

Si el estudiante pertenece a una unidad educativa del sistema fiscal del Ecuador no necesita una nueva inscripción ni cargar documentos. La matrícula es automática siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Que el estudiante haya sido promovido (aprobado) al siguiente nivel.

(aprobado) al siguiente nivel. Que desee continuar en la misma institución educativa donde cursó el año anterior.

educativa donde cursó el año anterior. Que la institución cuente con el nivel superior inmediato (por ejemplo, de 7mo a 8vo de básica).

En la página web oficial del Ministerio de Educación se puede realizar el trámite de matricula de un estudiante. Una vez completado el formulario es indispensable grabar y finalizar el proceso.

Al correo electrónico registrado debe llegar un certificado de matrícula. En este consta la unidad educativa asignada para el estudiante.