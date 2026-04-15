Dos funcionarios municipales detenidos por tráfico de combustible en Guayaquil

Momento en que una volqueta municipal ingresa a un predio en el suburbio de Guayaquil, donde presuntamente se extraía el combustible para comercializarlo ilegalmente.

Tras seguimiento a través de las cámaras de Segura EP, la Policía Nacional desarticuló a una red de tráfico de combustible en Guayaquil.

Tres personas fueron detenidas, entre ellas dos funcionarios municipales, en un taller en las calles 42 y la J, suburbio de la ciudad.

Las imágenes muestran el momento en que una volqueta municipal ingresa al predio, presuntamente a descargar el combustible que se tanqueó de más, para extraerlo y comercializarlo ilegalmente.

Se desconoce a qué dirección municipal pertenecen los funcionarios aprehendidos. El tercer detenido sería el encargado del predio, donde se descargaba el combustible.

Juan Carlos Soria, subcomandante de la Policía zona 8, confirmó que se hallaron 46 canecas de diésel y 39 tapas de alcantarilla.

Los capturados fueron llevados hasta el Cuartel Modelo de la Policía, donde luego serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales.