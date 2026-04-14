Siniestro en la vía a la Costa pone bajo la lupa a agentes de tránsito de Guayaquil

Un camión con carga de camarón se volcó en el km. 13,5 de la vía a la Costa, en Guayaquil.

El impacto y posterior volcamiento de un camión con carga de camarón en la vía a la Costa no solo enciende las alertas del aumento de siniestros de tránsito en esa avenida de Guayaquil, sino que pone bajo la lupa a la ATM.

Se trata de la Agencia Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, cuyo rol en este accidente está en investigación.

¿Qué sucedió con la ATM?

Cuando el camión cargado de camarón se volcó la madrugada de este 14 de abril de 2026, a la altura del kilómetro 13,5 de la vía a la Costa, sentido Chongón-Ceibos, conductores y transeúntes aprovecharon el incidente, para llevarse en fundas y bolsos el marisco que se disperó sobre la calzada.

Pero además de los ciudadanos, una camioneta patrulla de la ATM tenía en su balde sacos con camarón. Así lo captó una toma dron de 24 Horas.

El proceder de los agentes que atendían la novedad provocó una serie de críticas.

Horas después del siniestro, la empresa municipal informó en un comunicado que el caso está en el departamento legal de la entidad.

Y que de comprobarse la participación de los agentes, se les aplicará rigurosas sanciones administrativas.

Vía a la Costa, la quinta de mayor siniestralidad

Según el Anuario de seguridad vial de Guayaquil, la vía a la Costa es la quinta de mayor siniestralidad, pues concentra nueve fallecidos en accidentes de tránsito.

La vía Perimetral sigue siendo la de mayor riesgo, al registrar 41 de los 118 fallecidos en siniestros de tránsito.

Las autoridades describen como principales factores el exceso de velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y ahora se suma otra problemática: la falta de iluminación.

Esto se conjuga en época de lluvias, por lo que se insta a la responsabilidad de los conductores para bajar estas cifras negativas.