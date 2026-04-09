¿Cómo operaba la presunta red de tráfico de hidrocarburos desarticulada en Ecuador?
15 de los 16 detenidos, entre ellos cinco policías y tres militares, recibieron prisión preventiva.
Operativo de las Fuerzas Armadas contra el tráfico de combustible.
Twitter de Fuerzas Armadas
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Actualizada:
09 abr 2026 - 17:52
Tras la audiencia de formulación de cargos, 15 de los 16 detenidos recibieron prisión preventiva y quedaron formalmente procesados por delincuencia organizada.
Se trata de la red, integrada por cinco policías y tres militares en servicio activo, además de ocho civiles, investiga por presunto tráfico de hidrocarburos, y que fue desarticulada este 8 de abril de 2026 en siete provincias del país.
Luego de las pruebas que presentó Fiscalía, el juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dispuso arresto domiciliario para una de las civiles detenidas por su avanzado estado de embarazo.
¿Cómo operaba la red?
La Dirección General de Asuntos Internos de la Policía inició la investigación en Guayaquil hace cuatro meses, pero se extendió a varias provincias.
Según la línea investigativa, los civiles ejecutaban las perforaciones en distintos puntos del poliducto que atraviesa Montecristi, Santa Elena y La Concordia, bajo la modalidad de "pinchazos".
Además, manejaban los depósitos y movían el combustible extraído ilegalmente.
Los policías y los militares entregaban información sensible de los sitios donde podían hacerse las perforaciones clandestinas.
Parte del hidrocarburo sustraído habría sido enviado a Colombia, mientras que el resto era comercializado de forma ilegal en estaciones de servicio.
La instrucción fiscal durará 90 días.
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