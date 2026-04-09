¿Cómo operaba la presunta red de tráfico de hidrocarburos desarticulada en Ecuador?

Operativo de las Fuerzas Armadas contra el tráfico de combustible.

Tras la audiencia de formulación de cargos, 15 de los 16 detenidos recibieron prisión preventiva y quedaron formalmente procesados por delincuencia organizada.

Se trata de la red, integrada por cinco policías y tres militares en servicio activo, además de ocho civiles, investiga por presunto tráfico de hidrocarburos, y que fue desarticulada este 8 de abril de 2026 en siete provincias del país.

Luego de las pruebas que presentó Fiscalía, el juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dispuso arresto domiciliario para una de las civiles detenidas por su avanzado estado de embarazo.

¿Cómo operaba la red?

La Dirección General de Asuntos Internos de la Policía inició la investigación en Guayaquil hace cuatro meses, pero se extendió a varias provincias.

OPERACIÓN GRAN FORTALEZA 1



CINCO POLICIAS Y TRES MILITARES EN SERVICIO ACTIVO; ASÍ COMO NUEVE CIVILES CAPTURADOS POR DELINCUENCIA ORGANIZADA EN TRÁFICO DE HIDROCARBUROS EN 8 PROVINCIAS.



La Policía Nacional, en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General… pic.twitter.com/YZkT7wM9M7 — John Reimberg (@JohnReimberg) April 8, 2026

Según la línea investigativa, los civiles ejecutaban las perforaciones en distintos puntos del poliducto que atraviesa Montecristi, Santa Elena y La Concordia, bajo la modalidad de "pinchazos".

Además, manejaban los depósitos y movían el combustible extraído ilegalmente.

Los policías y los militares entregaban información sensible de los sitios donde podían hacerse las perforaciones clandestinas.

Parte del hidrocarburo sustraído habría sido enviado a Colombia, mientras que el resto era comercializado de forma ilegal en estaciones de servicio.

La instrucción fiscal durará 90 días.