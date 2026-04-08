Bomberos controlan incendio en una fábrica de Guayaquil

El Cuerpo de Bomberos lucha contra un fuerte incendio que se reportó en una fábrica de café, ubicada en el norte de Guayaquil.

Cinco horas les tomó a 200 bomberos controlar el incendio registrado, cerca de las 10H00 del 8 de abril de 2026, en una fábrica de café del norte de Guayaquil.

Más de 30 unidades del Cuerpo de Bomberos local, con el apoyo de la casaca roja de Samborondón, trabajaron en sofocar las llamas, que no dejaron víctimas.

La entidad confirmó que la fábrica de café, ubicada en la avenida Felipe Pezo, cerca de un centro comercial, no estaba operativa. Incluso, se encuentra en proceso de desmantelamiento.

De allí que se desconocen las causas del siniestro, que ahora está bajo investigación.

La Secretaría de Gestión de Riesgos descartó afectaciones en la ciudadanía por el humo generado.

Otras afectaciones en el sector

Para que los bomberos trabajaran en la zona del incendio, se ejecutaron cierres viales, principalmente en la avenida Felipe Pezo.

Además, se suspendió el servicio eléctrico por varias horas en los sectores de La Alborada y Sauces, hasta controlar la novedad.

Las actividades cotidianas en ese punto comercial del norte de la urbe se retomaron luego de las 16H00.