Incendio en fábrica de café en el norte de Guayaquil

Una amplia nube de humo se levantó debido a un incendio estructural en una fábrica de café en Guayaquil.

Una fábrica de producción de café se incendió la mañana de este miércoles 8 de abril del 2026 en la av. Felipe Pezo, en el norte de Guayaquil.

Una amplia columna de humo se levantó en la estructura. Se conoce que el fuego se inició pasadas las 10:00. Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se encuentra en el sitio para atender la emergencia.

El incendio fue catalogado como de alarma 3. Los bomberos desplegaron los siguientes elementos para combatir las llamas:

10 unidades de combate

Cuatro camiones escalera

Tres camiones cisterna

Dos vehículos de rescate

Dos ambulancias

Un vehículo para recarga de Equipos de Respiración Autónoma (ERA).

(Noticia en desarrollo...)