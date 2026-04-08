Incendio en fábrica de café en el norte de Guayaquil
Bomberos de Guayaquil atienden un incendio estructural en una fábrica de café en la avenida Felipe Pezo.
Una amplia nube de humo se levantó debido a un incendio estructural en una fábrica de café en Guayaquil.
Teleamazonas.
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Actualizada:
08 abr 2026 - 11:03
Una fábrica de producción de café se incendió la mañana de este miércoles 8 de abril del 2026 en la av. Felipe Pezo, en el norte de Guayaquil.
Una amplia columna de humo se levantó en la estructura. Se conoce que el fuego se inició pasadas las 10:00. Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se encuentra en el sitio para atender la emergencia.
El incendio fue catalogado como de alarma 3. Los bomberos desplegaron los siguientes elementos para combatir las llamas:
- 10 unidades de combate
- Cuatro camiones escalera
- Tres camiones cisterna
- Dos vehículos de rescate
- Dos ambulancias
- Un vehículo para recarga de Equipos de Respiración Autónoma (ERA).
(Noticia en desarrollo...)
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