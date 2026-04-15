Lluvia en varios sectores de Guayaquil deja vías inundadas

Una intensa lluvia cayó este 15 de abril de 2026 en varios sectores de Guayaquil

Alrededor de las 16H30 de este 15 de abril de 2026, varios sectores de Guayaquil soportaron una intensa, pero corta lluvia.

La llovizna estuvo acompañada de tormentas eléctricas. Según reportes ciudadanos, el evento se registró en zonas como las ciudadelas Alborada, Sauces, Garzota y Urdesa, norte de la urbe.

También en el centro y sur de Guayaquil. Precisamente, en el suburbio hubo una leve acumulación de agua.

Una de las vías más afectadas fue la avenida Barcelona, donde varios tramos quedaron inundados y el tránsito colapsó. Minutos después, el agua bajó y se retomó la normalidad.

Según el reporte de Segura EP, no se presentan mayores novedades, solo la caída de un árbol en el suroeste de la ciudad.

El aguacero coincide con la alerta de marea alta, a partir de las 17H41, cuyo nivel de agua alcanzará los 4,84 metros.

Mientras, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene su pronóstico de lluvias hasta este 16 de abril en el interior del Litoral.