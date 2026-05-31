Beneficios económicos para transportistas que busquen chatarrizar su vehículo
El Gobierno impulsa la chatarrización de vehículos mediante los programas Plan Nuevo Transporte y Plan Eco Retiro.
Diferentes vehículos podrán acceder al programa de chatarrización.
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Actualizado:
31 may 2026 - 00:00
Esta 2026, el Gobierno impulsa la chatarrización de vehículos de transporte público y comercial con más de 17 años de antigüedad mediante los programas Plan Nuevo Transporte y Plan Eco Retiro.
Estos programas ofrecen incentivos económicos "significativos" para renovar el parque automotor o por retirarse de la actividad.
De acuerdo con la información, los transportistas pueden acceder a incentivos económicos no reembolsables según la modalidad del vehículo, con montos que pueden llegar hasta USD 23 000.
Bonos directos de chatarrización
- Buses y Minibuses: Hasta USD 17 250
- Transporte Pesado (Camión o Tractocamión): Hasta USD 15 317
- Microbús: Hasta USD 13 275
- Furgoneta: Hasta USD 3 537
- Camionetas: Hasta USD 2 529
Para quienes buscan renovar su vehículo, el Gobierno, a través de BanEcuador, ofrece el siguiente financiamiento:
- Tasas de interés subsidiadas: Alrededor del 9%
- Plazos: De 5 a 7 años para pagar la nueva unidad
Incentivos para Retiro Voluntario
Esta modalidad está dirigida a transportistas que desean dejar la actividad.
- Bono de salida: De acuerdo con una evaluación, los beneficiarios reciben un pago directo por su unidad antigua para iniciar nuevos emprendimientos.
- Bono de hasta el 75% del valor: En ciertos casos, el bono puede ser equivalente a cerca de USD 17 500 para actividades económicas distintas al transporte.
Los interesados deben registrarse en la plataforma registro.mit.gob.ec. Los requisitos son: matrícula, revisión técnica vehicular, título habilitante vigente y no tener multas pendientes.
De acuerdo con la información, el Gobierno ha destinado cerca de USD 108 millones para estos planes, con vigencia proyectada hasta 2034.
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