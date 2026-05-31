Beneficios económicos para transportistas que busquen chatarrizar su vehículo

Esta 2026, el Gobierno impulsa la chatarrización de vehículos de transporte público y comercial con más de 17 años de antigüedad mediante los programas Plan Nuevo Transporte y Plan Eco Retiro.

Estos programas ofrecen incentivos económicos "significativos" para renovar el parque automotor o por retirarse de la actividad.

De acuerdo con la información, los transportistas pueden acceder a incentivos económicos no reembolsables según la modalidad del vehículo, con montos que pueden llegar hasta USD 23 000.

Bonos directos de chatarrización

Buses y Minibuses: Hasta USD 17 250

Hasta USD 17 250 Transporte Pesado (Camión o Tractocamión): Hasta USD 15 317

Hasta USD 15 317 Microbús: Hasta USD 13 275

Hasta USD 13 275 Furgoneta: Hasta USD 3 537

Hasta USD 3 537 Camionetas: Hasta USD 2 529

Para quienes buscan renovar su vehículo, el Gobierno, a través de BanEcuador, ofrece el siguiente financiamiento:

Tasas de interés subsidiadas: Alrededor del 9%

Alrededor del Plazos: De 5 a 7 años para pagar la nueva unidad

Incentivos para Retiro Voluntario

Esta modalidad está dirigida a transportistas que desean dejar la actividad.

Bono de salida: De acuerdo con una evaluación, los beneficiarios reciben un pago directo por su unidad antigua para iniciar nuevos emprendimientos.

De acuerdo con una evaluación, los beneficiarios reciben un pago directo por su unidad antigua para iniciar nuevos emprendimientos. Bono de hasta el 75% del valor: En ciertos casos, el bono puede ser equivalente a cerca de USD 17 500 para actividades económicas distintas al transporte.

Los interesados deben registrarse en la plataforma registro.mit.gob.ec. Los requisitos son: matrícula, revisión técnica vehicular, título habilitante vigente y no tener multas pendientes.

De acuerdo con la información, el Gobierno ha destinado cerca de USD 108 millones para estos planes, con vigencia proyectada hasta 2034.