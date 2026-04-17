Pescadores protestaron en Guayaquil para exigir que se baje el precio del diésel
El gobernador del Guayas se reunirá la próxima semana con el gremio. Y anunció una cita con la ministra de Gobierno.
Pescadores del perfil costero realizaron un plantón, en Guayaquil, en protesta al alza del combustible.
API
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Actualizada:
17 abr 2026 - 18:11
Decenas de pescadores del perfil costero marcharon por la av. 9 de Octubre hasta la av. Malecón, centro de Guayaquil, y realizaron un plantón en los exteriores de la Gobernación del Guayas.
Con carteles y consignas, los trabajadores de la pesca exigían al Gobierno bajar el precio del diésel, cuyo galón se vende en USD 2,96, 13 centavos más que en marzo anterior.
Afirmaron que el incremento de ese combustible afecta directamente su actividad.
Aunque el presidente Daniel Noboa incluyó a los pescadores artesanales dentro de los que aún reciben diésel subsidiado, aseguran que otros precios incrementan.
La marcha provocó congestionamiento vehicular por varias horas.
Respuesta del gobernador del Guayas
Tras varios minutos de plantón en los exteriores de la Gobernación del Guayas, su titular José Arévalo, hizo algunos anuncios:
- Se comprometió a mediar ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que establezca una comisión presupuestaria, que revise los compromisos con el sector.
- Los días 20 y 21 de abril se reunirá con los representantes de los pescadores, para levantar sus necesidades.
- El 22 de abril, los recibirá la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en la Gobernación del Guayas.
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