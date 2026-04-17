Pescadores protestaron en Guayaquil para exigir que se baje el precio del diésel

Pescadores del perfil costero realizaron un plantón, en Guayaquil, en protesta al alza del combustible.

Decenas de pescadores del perfil costero marcharon por la av. 9 de Octubre hasta la av. Malecón, centro de Guayaquil, y realizaron un plantón en los exteriores de la Gobernación del Guayas.

Con carteles y consignas, los trabajadores de la pesca exigían al Gobierno bajar el precio del diésel, cuyo galón se vende en USD 2,96, 13 centavos más que en marzo anterior.

#Guayaquil

Varias agrupaciones del sector pesquero llegaron al centro de la ciudad para realizar una protesta en contra del alza de combustible pic.twitter.com/qPT0XtMdgS — NotiVirales (@NotiViralesEc) April 17, 2026

Afirmaron que el incremento de ese combustible afecta directamente su actividad.

Aunque el presidente Daniel Noboa incluyó a los pescadores artesanales dentro de los que aún reciben diésel subsidiado, aseguran que otros precios incrementan.

La marcha provocó congestionamiento vehicular por varias horas.

Respuesta del gobernador del Guayas

Tras varios minutos de plantón en los exteriores de la Gobernación del Guayas, su titular José Arévalo, hizo algunos anuncios: