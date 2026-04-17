El último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez estará en Barcelona

Petro entregó al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el último retrato artístico en vida del premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el último retrato artístico en vida del premio nobel de literatura Gabriel García Márquez.

Los mandatarios escenificaron la entrega en la Biblioteca Gabriel García Márquez, en Sant Martí de Barcelona, inaugurada en el 2022 y distinguida como Mejor Biblioteca Pública del mundo, en 2023.

Acompañados por el cantautor Joan Manuel Serrat, varios miembros de la delegación colombiana y representantes de la biblioteca, Petro y Collboni destaparon el retrato, que muestra a García Márquez con unas flores amarillas.

Acto para estrechar lazos con Latinoamérica

"Gabriel García Márquez es el hombre más universal de Colombia. Hay países que tienen hombres universales desde las armas, él lo fue desde las palabras", destacó Petro.

Por su parte, Collboni agradeció el gesto al mandatario colombiano, especialmente en un escenario como "una biblioteca en el barrio popular de Sant Martí".

"Es un honor que el presidente de la patria de nuestro querido Gabo, nos haya acompañado y haya hecho este gesto de generosidad, con flores amarillas tan representativas de García Márquez, que contribuye a estrechar lazos con Latinoamérica", concluyó.