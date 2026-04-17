Petro acusa a Ecuador de estar "dejando morir de hambre" a Jorge Glas en la cárcel

El presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a referirse a la situación del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, preso en la cárcel de El Encuentro.

En varias ocasiones anteriores se ha referido a él como "preso político", incluso motivando una protesta formal presentada por Ecuador en contra de estas declaraciones del Primer Mandatario de Colombia.

Este viernes 17 de abril de 2026 Petro arremetió contra el Gobierno ecuatoriano a través de sus redes sociales. Dijo que en la cárcel están "dejando morir de hambre al ciudadano colombiano" Jorge Glas.

"Ecuador está pasando al fascismo", sentenció Petro en su cuenta de X, en la que compartió un reportaje sobre denuncias de tortura en el país, publicado por el medio internacional DW.

Según Petro, el Gobierno ecuatoriano "ha decidido ilegalizar la oposición y criminalizar la política". Aunque no presentó mayores detalles al respecto.

Solo 10 días atrás la Cancillería ecuatoriana presentó una protesta formal al Gobierno colombiano, negando que se trate de un "preso político", tal como afirmó Petro.

"A diferencia de lo que sostiene el Jefe de Estado colombiano, el ciudadano en mención (Jorge Glas) no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos asociación ilícita, además enfrenta procesos por peculado", escribió la Cancillería ecuatoriana en ese momento.