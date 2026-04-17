¡EN VIVO! Emelec vs. Guayaquil City en el Capwell por LigaPro en la cancha de Teleamazonas
El cuadro eléctrico será local y llega presionado por lograr los tres puntos para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.
Emelec recibe al Deportivo Cuenca
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
17 abr 2026 - 19:30
Emelec recibe a Guayaquil City este viernes 17 de abril del 2026 por la fecha 9 del Campeonato Nacional de fútbol LigaPro. El equipo eléctrico busca una victoria para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.
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