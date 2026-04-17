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¡EN VIVO! Emelec vs. Guayaquil City en el Capwell por LigaPro en la cancha de Teleamazonas

El cuadro eléctrico será local y llega presionado por lograr los tres puntos para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. 

Emelec recibe al Deportivo Cuenca

Tomado de redes sociales

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

17 abr 2026 - 19:30

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Emelec recibe a Guayaquil City este viernes 17 de abril del 2026 por la fecha 9 del Campeonato Nacional de fútbol LigaPro. El equipo eléctrico busca una victoria para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. 

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