Aduana incauta más de 10 millones de cigarrillos de contrabando en Guayaquil

El Servicio Nacional de Aduanas, Senae, incautó más de 10 millones de unidades de cigarrillos de contrabando, provenientes de Panamá, este 21 de mayo de 2026.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) evitó la distribución de más de 10,4 millones de unidades de cigarrillos de contrabando.

Según la entidad, la mercadería pretendía ingresar a través del puerto marítimo de Guayaquil este 21 de mayo de 2026.

La carga de tabacos provenía de Panamá, a bordo de un contenedor con 1 044 cartones, y había sido declarada como acondicionadores de aire.

Los perfiles de riesgo aplicados por las unidades de control aduanero y una alerta internacional permitió la aprehensión de la mercancía irregular.

El operativo contó con el apoyo de la Armada Nacional, y al momento se analizan ciertas marcas realizadas a los cartones y su presunto vínculo con grupos criminales dedicados al contrabando.

Esta nueva afectación a las estructuras criminales se suma a las más de 2,1 millones de unidades de cigarrillos aprehendidas de enero a abril de 2026.

En el mercado nacional, cada cigarrillo se comercializa de manera ilegal desde los USD 0,25.