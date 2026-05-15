Denuncian en Fiscalía a night club en Quito que retiró 20 sellos de clausura

Personal de la AMC y Policía volvieron a poner sellos de clausura en un club nocturno del norte de Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) repuso sellos de clausura en un club nocturno que operaba clandestinamente, tras la fachada de una vivienda residencial.

Esto fue detectada la noche de este jueves 14 de mayo, en la avenida Coruña, sector de Iñaquito, en el norte de la ciudad.

Durante la intervención, realizada junto a la Policía Nacional, se constató la presencia de varias personas en el interior del establecimiento. Además, una mujer fue aprehendida por tener en su poder un arma de fuego.

El procedimiento sancionador contra la administradora del establecimiento inició el 24 de abril de 2026, debido a que el lugar no contaba con permisos de funcionamiento.

En aquella ocasión se colocaron los dos primeros sellos de clausura, que posteriormente fueron retirados.

Desde entonces y hasta la noche del 14 de mayo, la AMC ha repuesto 20 sellos adicionales en ese club nocturno. Por lo tanto, la entidad municipal presentó una denuncia en Fiscalía y el caso está en investigación.

“No vamos a tolerar que se incumplan las medidas dispuestas por la autoridad. Hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y exigimos que este presunto delito sea procesado como corresponde”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

Además, el propietario del club nocturno registra varias resoluciones sancionatorias por actividades sin permisos, relacionadas con prostíbulos clandestinos, hostales que operaban como casas de citas e incluso infracciones graves contra animales de compañía.

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Sanciones

En lo que va del año, la AMC ha iniciado 30 procesos sancionadores y clausurado 28 establecimientos que operaban como night clubs, cabarets, casas de citas y prostíbulos clandestinos.

Durante estos operativos se han encontrado mujeres reportadas como desaparecidas, menores de edad, armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.