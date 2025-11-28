Guayaquil vivió un simulacro de terremoto con la participación de más de 700 entidades públicas

Decenas de personas participaron en el simulacro realizado en Guayaquil este viernes 28 de noviembre.

Guayaquil vivió una jornada de simulacros de evaluación en caso de terremoto este viernes 28 de noviembre del 2025. Según Segura EP, del Municipio porteño, cerca de 795 instituciones, entre públicas y privadas de la ciudad, se inscribieron para participar en esta jornada de prevención.

Además del Municipio también participaron entidades como Bomberos, Policía Nacional, de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En total según el balance inicial participaron más de 150 000 personas que fueron parte de las evacuaciones.

Aunque hubo molestias por los cierres viales y por la congestión que se generó especialmente en centro de la ciudad,

Funcionarios públicos que laboran en edificaciones como el Servicio de Rentas Internas, edificio La Previsora, el Banco Central y tiendas de ropa fueron evacuados para seguir con el protocolo de seguridad.

El apoyo de las ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil fueron claves para apoyar en las tareas de evacuación que se hicieron con algunos heridos.

En redes sociales trascendieron videos de los simulacros, que también se ejecutaron en centros de salud. El Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de la urbe, y el Centro de Atención Municipal ubicado en las calles Gómez Rendón entre Rumichaca y Noguchi también se sumaron.

Los simulacros fueron planificados con anticipación por el Municipio de Guayaquil y a esta jornada se unieron instituciones como el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el IESS.