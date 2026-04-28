Noche de infarto: Sorpresas, caídas y un golpe de $500 en ¡Ahora Caigo!

El capítulo de este martes 28 de abril de 2027 de Ahora Caigo: Nadie se Salva arrancó con la energía característica de Víctor Aráuz, quien recordó que la gran final del ciclo está cada vez más cerca y que solo tres participantes lograrán asegurar su lugar en el ciclo de campeones.

La presión se hizo evidente desde el inicio, especialmente con el regreso de Paulina Trujillo, líder de la tabla acumulada y una de las competidoras más fuertes de la temporada.

La noche comenzó con el ‘Duelo Clásico’, donde Paulina se enfrentó a Eduardo “El Tanque” Hurtado. En un enfrentamiento intenso, Paulina logró imponerse y eliminar a uno de los rivales más temidos. Aunque su primera huella no fue favorable, al solo sunar apenas $1, continuó a gran ritmo.

Luego fue el turno de Heidy Tamayo en el juego ‘A la voz del gallo’. La tensión le pasó factura y no logró completar su segunda canción, lo que permitió que Paulina sumara 50 dólares más y continuara su camino con firmeza.

El siguiente en caer fue Jaime Enrique Aymara en ‘Mira y acierta’, tras equivocarse con el estilo arquitectónico “corintio”. Paulina, cada vez más sólida, descartó el “por 2” y acumuló 102 dólares. Sin embargo, el momento más crítico para Paulina llegó frente a Jacqueline Factos en ‘Revoltillo’. Con una sola vida restante, decidió arriesgarlo todo… y le salió bien. Logró vencer, sumó 10 dólares adicionales y se mantuvo en competencia, aunque al límite.

Pero cuando parecía que Paulina tenía el control absoluto, apareció Michael Steven para cambiarlo todo. En un duelo clave, logró derrotarla y tomar el liderazgo. Su racha continuó al eliminar a Renata Salem y sumar una huella de 150 dólares, alcanzando un acumulado de 187.

Michael siguió avanzando tras vencer a Douglas Salvador en un nuevo ‘Duelo Clásico’, posicionándose como favorito para llegar al duelo final. Sin embargo, la noche aún guardaba su mayor sorpresa.

Vanessa Villegas irrumpió con fuerza, derrotó a Michael Steven y protagonizó el momento más impactante del programa al descubrir la huella de 500 dólares, elevando su acumulado a 1037. Aunque estuvo muy cerca de llevarse el gran premio en el 'Duelo final', no logró concretarlo. Aun así, dejó el marcador en 4246 dólares y una noche inolvidable en Ahora Caigo: Nadie se Salva.