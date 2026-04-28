Abogado y hermanas de Diego Maradona irán a juicio por usufructo de marcas del ídolo

Las hermanas de Diego Armando Maradona a su llegada a una audiencia en abril del 2025.

La Justicia argentina ordenó este martes la elevación a juicio contra el último abogado y apoderado de Diego Armando Maradona, Matías Morla, y contra sus hermanas Rita Mabel y Claudia Norma Maradona, entre otros, acusados de haber defraudado a los herederos legítimos del exfutbolista en el usufructo de las marcas comerciales del 'Diez'.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 43 decidió rechazar un pedido de sobreseimiento de los procesados y declarar clausurada la etapa de instrucción para que la causa sea elevada a juicio oral, en una resolución a la que accedió EFE.

Además de Morla y las hermanas Maradona, serán sometidos a juicio dos asistentes del fallecido exfutbolista, Maximiliano Pomargo y Sergio Garmendia, así como la escribana Sandra Iampolsky.

A todos ellos, la Justicia los acusa de "haber defraudado los intereses de los herederos legítimos de Diego Armando Maradona" a través de una sociedad que administraba un total de 246 marcas comerciales ligadas al ídolo argentino del fútbol, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La resolución explicó que si bien la sociedad -denominada Sattvica SA- se encontraba bajo la titularidad accionaria ficticia de Morla y Pomargo, sus movimientos comerciales se desarrollaban bajo las directivas de Maradona.

Tras la muerte del astro, como parte del tramite sucesorio, se intimó a los dueños de Sattvica a ceder y transferir en forma inmediata la totalidad de las marcas a los herederos legítimos de Maradona -sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Junior Maradona-, una disposición que Morla rechazó.

Tiempo después, según la acusación, la totalidad de las acciones de Sattvica fueron cedidas a Rita Mabel y Claudia Nora, aunque Morla mantuvo un rol central en las decisiones de la sociedad.

"Así se procuraron con dicho accionar un lucro indebido, violando los deberes y obligaciones a su cargo y perjudicando con ello los intereses que les fueran confiados", perjudicando así a los herederos, según afirmó la resolución.

A fines de 2025, la Justicia argentina confirmó el procesamiento de Rita Mabel y Claudia Nora como partícipes necesarias del delito de defraudación por administración fraudulenta y, el pasado febrero, confirmó además la prohibición de utilizar la marca.

La decisión judicial de este martes se conoció mientras, en paralelo, se llevaba a cabo la quinta audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona, en el que siete trabajadores de la salud están acusados de homicidio simple con dolo eventual.

En la audiencia de este martes declaró precisamente Rita Mabel Maradona y, al igual que en el primer juicio -anulado en mayo de 2025-, apuntó contra las hijas del fallecido exfutbolista y enfatizó que "dijeron que se iban a hacer responsables de su papá".