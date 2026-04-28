'¡Aquí estoy!': El emotivo rescate de niño en una quebrada del Teleférico de Quito

Un niño de cinco años fue rescatado en medio de la vegetación en zona cerca del Teleférico.

'¡Aquí estoy!'. Dariel Lima Guachamín, de solo cinco años, fue rescatado tras angustiantes momentos en una zona boscosa del Teleférico, en el norte de Quito.

El niño se perdió entre la maleza mientras jugaba en la tarde. Tras un par de horas, pasadas las 16:00 del domingo 26 de abril de 2026, la Policía recibió la alerta.

Con machetes para cortar la espesa vegetación, los uniformados lograron acceder a una zona difícil, cerca de una quebrada, para buscar al menor.

El momento del hallazgo: '¡Aquí estoy!', el grito que salvó a Dariel

Un grito agudo llamó la atención de los policías. '¡Aquí estoy!', dijo el pequeño Dariel ante los gritos de quienes lo llamaban en medio de la zona boscosa.

Para encontrarlo se unieron equipos de policía del circuito Universitario y agentes especializados en rescate.

Las operaciones se dividieron entre los sectores de El Armero y Santa Rosa, en la parte baja del Teleférico de la capital.

El niño vestía camiseta celeste y fue hallado en medio de una especie de cueva formada por la vegetación. De allí los equipos de rescate lo sacaron con un casco blanco para proteger su cabeza.

La travesía fue compartida en redes sociales por el policía Wilmer Peñaherrera, conocido como Willy Ec, quien es popular por compartir historias de ayuda a personas vulnerables.