Guayaquiléate 2025, la agenda de las fiestas de octubre que fue anunciada por la Prefectura

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció la agenda de eventos Guayaquiléate 2025. Los festejos serán por los 205 años de independencia del Puerto Principal.

Conciertos, gastronomía, ferias y caravanas culturales en distintos puntos de la ciudad son parte de la oferta. Así fue anunciado este miércoles 24 de septiembre del 2025. También se tiene previsto una participación de influencers.

“En Guayas nadie se rinde. Es la segunda vez de Guayaquiléate; sentir el orgullo de ser guayaquileños queremos impulsar el dinamismo, no solo es un calendario, es una invitación a quedarnos en nuestra ciudad”, dijo Aguiñaga.

La agenda comenzará el 1 de octubre con el programa Guayas 2.0 en el centro de convenciones. 1.500 jóvenes y adultos desde los 16 años participarán en un curso de un mes sobre manejo de redes sociales, edición de videos y marketing digital. Contará con la presencia de influencers nacionales e internacionales.

Está previsto que todos los sábados de octubre se realicen caravanas festivas que recorrerán la ciudad. Además, el 10 de octubre se celebrará un festival en el Malecón e Illingworth, con la participación de 130 emprendedores que ofrecerán productos gastronómicos y la presentación de artistas como AU-D y Medardo y sus Players.

El Parque Samanes recibirá el espectáculo Reguetón sinfónico, a partir de las 19:00. Mientras que el 24 de octubre se desarrollará la Noche sinfónica en la Catedral, junto con la inauguración de la segunda etapa de la zona rooftop.

Marcela Aguiñaga prometió coordinación con la Policía Nacional y que se suma a los eventos que organice el Municipio, liderado por Aquiles Álvarez.