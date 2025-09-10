Guayaquil: Aquiles Alvarez dice que ganó el proceso y se reactiva la obra de la Av. del Bombero

Marcela Aguiñaga, la prefecta del Guayas, jutno a Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil en una foto juntos en un evento del 2024.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, aparecieron juntos en una foto publicada en las redes del Burgomaestre este miércoles 10 de septiembre. Después de varias semanas y de cruces mediáticos entre ambos funcionarios hubo un acercamiento.

Álvarez puso un mensaje: "Que viva el amor! Viva Guayaquil! Viva Guayas!". También en sus redes informó que este miércoles 10 de septiembre de 2025 se conoció la resolución que archiva el proceso administrativo iniciado por la Prefectura del Guayas sobre la solución vial de la avenida del Bombero.

Según la explicación del Burgomaestre, el Municipio porteño presentó el expediente técnico con el paso a paso para la obtención del registro ambiental y sus descargos legales, lo que permitió demostrar que el proyecto cumplió con la normativa que fue parte de la confrontación con la prefecta Aguiñaga.

Alvarez destacó que el archivo despeja el principal obstáculo que mantuvo inmovilizada la intervención en uno de los nudos más congestionados del norte de la ciudad. “Prevaleció el derecho”, se puede leer en su cuenta de X.

Con la notificación, el Cabildo retoma los trabajos y anunció que la obra continuará dentro del marco legal y con fiscalización permanente.

Álvarez reconoció que el litigio consumió tiempo y movió la entrega más allá de noviembre de 2026, fecha prevista inicialmente. “Triplicaremos esfuerzos para culminar lo antes posible”, aseguró.

La solución vial contempla pasos elevados, reconfiguración de carriles, mejor señalización y dispositivos de seguridad. Para mitigar el impacto en la movilidad, se implementará un plan de frentes de trabajo escalonado.