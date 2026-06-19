Habilitan un único sendero de acceso al volcán Tungurahua en Ecuador

El acceso a la cumbre del Volcán Tungurahua, uno de los destinos más visitados por excursionistas y montañistas en Ecuador, tendrá nuevas condiciones para los turistas, indicó el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) este viernes 19 de junio de 2026.

La cartera de Estado detalló que el único sendero que estará habilitado para realizar el ascenso es el sendero del sector de Pondoa.

La medida busca reforzar la seguridad de los visitantes y proteger los recursos naturales del área, ante el uso frecuente de rutas no autorizadas que pueden representar riesgos para quienes recorren la montaña.

Senderos alternativos y atajos quedan restringidos

Las entidades encargadas del control del área advirtieron que los accesos alternativos, senderos secundarios y atajos no están autorizados para el tránsito de turistas.

La restricción responde a criterios de seguridad, ya que varias de estas rutas atraviesan zonas de difícil acceso o sectores que no cuentan con monitoreo permanente, lo que podría complicar la atención ante una eventual emergencia.

Además, el tránsito por sectores no habilitados puede generar afectaciones a ecosistemas sensibles y a los procesos de conservación de la zona.

Riesgos y posibles sanciones

Las autoridades señalaron que circular por áreas no autorizadas constituye un riesgo para la integridad de los visitantes y podría derivar en procesos legales por incumplimiento de las regulaciones establecidas para el uso turístico del volcán.

Por ello, recomendaron a excursionistas, operadores turísticos y grupos de montaña mantenerse informados a través de canales oficiales antes de realizar ascensos y respetar la señalética instalada en el recorrido.