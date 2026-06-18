Comité Olímpico Internacional advierte con suspensión a Ecuador por intervenir el COE

El deporte ecuatoriano vive un momento complejo luego de que el Comité Olímpico Internacional (COI) enviara una advertencia al Gobierno tras la decisión del Viceministerio del Deporte de intervenir temporalmente el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

La tensión escaló a raíz del nombramiento estatal de Noelia Carolina Caicedo como interventora y representante legal del organismo local, bajo el argumento de la supuesta acefalía derivada de irregularidades en la reelección de Jorge Delgado en mayo de 2025. Ante esto, el ente mundial catalogó la medida como una 'clara injerencia gubernamental' y una violación flagrante a la Carta Olímpica.

Desde su sede en Lausana, Suiza, el COI fue contundente al manifestar que no reconoce la figura de la interventora estatal y ratificó su respaldo absoluto a la directiva que encabezan Delgado y el exmarchista olímpico Jefferson Pérez.

El Gobierno, por su parte, la intervención tiene como principal objetivo proteger a los deportistas ecuatorianos, garantizar la continuidad de sus procesos deportivos y preservar la estabilidad institucional del deporte nacional.

La respuesta del Gobierno

“La intervención ha logrado su primer objetivo. Hemos recibido una carta del Comité Olímpico Internacional (COI) en la que nos invitan a una reunión para tratar este tema y evitar una futura sanción. Esta es la gran oportunidad que hemos estado buscando como Gobierno para presentar nuestra postura debidamente argumentada”, manifestó la representante legal temporal, Noelia Caicedo Coello.

El COI emplazó a las autoridades ecuatorianas a revertir la intervención de manera inmediata, advirtiendo que, de lo contrario, se aplicará la Regla 27.9 de la Carta Olímpica. Esta medida de protección significaría la suspensión automática del COE y prohibiría terminantemente el uso de los símbolos y los históricos anillos olímpicos por parte del Ejecutivo.

La representante legal temporal enfatizó que este acercamiento permitirá exponer ante los organismos internacionales que las decisiones adoptadas por el Estado ecuatoriano se sustentan en la legislación vigente y buscan garantizar la institucionalidad del sistema deportivo.

Las consecuencias de esta disputa legal colocan al deporte de alto rendimiento de Ecuador en un momento de incertidumbre ya que una suspensión impediría a las delegaciones nacionales competir con los símbolos patrios en el ciclo olímpico.

Competencias como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 peligran para los atletas tricolores.

Buscando frenar un daño irreversible, el COI propuso una mesa de diálogo urgente entre el Ejecutivo y el COE; una alternativa aceptada por el Viceministerio del Deporte, que si bien busca una solución, insiste en que las leyes de la República deben respetarse.