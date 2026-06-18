El neozelandés Tim Payne se une al Olimpia de Paraguay tras hacerse famoso en Instagram

La sensación neozelandesa de las redes sociales en el Mundial 2026, Tim Payne, capitalizó su nueva fama el jueves 18 de junio de 2026, cuando el lateral derecho anunció que había firmado por Olimpia, uno de los clubes más poderosos de Paraguay.

Su equipo en Nueva Zelanda, Wellington Phoenix, confirmó su venta a los tres veces campeones de la Copa Libertadores de América por una cantidad no revelada. También lo hizo el que será su nuevo cuadro en Asunción.

"Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay. ¡Bienvenido al Decano, TIM!", escribió Olimpia en X, sin ofrecer detalles del contrato.

Payne, de 32 años, saltó a la fama en las redes en la previa del Mundial 2026 después de que el influencer argentino El Scarso buscara aumentar la base de seguidores del jugador "menos seguido" del torneo.

Su número de seguidores en Instagram pasó de apenas 4 000 a más de cinco millones en el lapso de una semana, y ahora se sitúa apenas por debajo de los seis millones.

"Esta no fue una decisión fácil", dijo Payne en una publicación el viernes. "Siete años en Wellington Phoenix. 149 partidos. A los aficionados, a mis compañeros de equipo y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, en los buenos y en los malos momentos, gracias".

"Poder medirme en la élite del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber pedido como profesional", agregó.

El influencer El Scarso fue uno de los primeros en comentar la noticia: "mucha suerte, hermano".

Payne fue titular en el primer partido de Nueva Zelanda en el Mundial de Norteamérica, que terminó en un empate 2-2 con Irán. Nueva Zelanda se enfrentará a continuación a Egipto y Bélgica como parte del Grupo G.