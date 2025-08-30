Heridos y un fallecido deja el choque entre un camión y un vehículo liviano en Bolívar

Un siniestro de tránsito dejó seis personas heridas y un muerto este sábado 30 de agosto del 2025.

Un vehículo liviano y un camión chocaron la tarde de este sábado 30 de agosto del 2025 en el sector de Casaguayco, en la vía que conecta las ciudades de Guaranda y Chimbo, en la provincia de Bolívar.

Ocho personas resultaron heridas y una falleció producto del choque, informaron las autoridades. El siniestro ocurrió a unos 200 metros de distancia de la gasolinera de Petroecuador.

El choque se produjo entre un automóvil de color azul, que circulaba en dirección a Guaranda, y un camión de carga liviana. De acuerdo con los primeros reportes, el impacto fue de tal magnitud que el camión perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.

Tras el accidente, al menos tres ambulancias acudieron de inmediato al lugar para prestar asistencia. Personal de emergencia brindó los primeros auxilios a las víctimas y se encargó del traslado de los heridos hacia un hospital en la ciudad de Guaranda.

Este incidente se suma a otro triple choque ocurrido en la misma vía durante la mañana de este sábado, lo que ha generado preocupación por la seguridad en esta importante arteria vial. Las autoridades se encuentran investigando las causas de ambos accidentes para determinar las responsabilidades.