Trágico choque entre camión y bus en Guayllabamba deja un muerto y varios heridos

Un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, en la vía Guayllabamba - Tabacundo.

Un siniestro de tránsito se registró este jueves 28 de agosto del 2025 en la Panamericana Norte, en la vía Guayllabamba - Tabacundo a la altura del sector del ingreso al Parque Jerusalem. Hubo seis heridos en el siniestro y por la gravedad del hecho una falleció.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Quito hubo una colisión entre un camión y un bus. "Al momento nuestro equipo realiza labores para liberar al ocupante de un vehículo que quedó atrapado al interior de uno de los vehículos", se pronunció la entidad.

Bomberos debió usar herramientas para poder romper los fierros y recuperar a los heridos del camión. Largas filas de autos de formaron en los dos sentidos porque se cerró la circulación vehicular.

"Por favor, cuando conduzcas, no dejes que un descuido ponga en riesgo tu vida o la de tu familia", publicó el Cuerpo de Bomberos.

Otro siniestro más temprano en Machachi

Otro siniestro de tránsito se registró este jueves 28 de agosto del 2025. El ECU 911 Quito gestionó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Quito y Mejía, Policía Nacional y Panavial debido al choque de un vehículo pesado contra un automóvil en el cantón Mejía, sobre la Panamericana Sur, en Machachi.

La llamada de emergencia se registró a las 05:37, personal de socorro informó que este percance vial dejó tres personas heridas, que recibieron atención. Al momento, no existen cierres viales.