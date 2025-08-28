Fiscalía informa que conductor de bus del trágico siniestro en Colta no ha sido encontrado

Un bus perdió pista y se volcó en el cantón Colta el miércoles 27 de agosto del 2025.

Un trágico siniestro de tránsito en Colta, provincia de Chimborazo, acabo con la vida de nueve personas y otras 15 resultaron heridas. La Fiscalía General del Estado realiza las pericias correspondientes.

Un bus, que cubría la ruta Ambato – Guayaquil, cayó a un barranco de 150 metros el 27 de agosto del 2025 en el sector Juan de Velasco. Tras el mortal volcamiento la estructura superior de la carrocería quedó desprendida y en el fondo de una hondonada cubierta de vegetación.

La Fiscalía General del Estado ordenó varias diligencias. Entre ellas, el levantamiento de cadáveres, la práctica de las autopsias médico - legales y la identificación de los nueve fallecidos.

También se recolectaron indicios para determinar las causas del siniestro. La fiscalía confirmó que el conductor del bus siniestrado "no fue encontrado en el lugar del accidente" y se desconoce su ubicación.

La Policía Nacional realiza el proceso de identificación de los cuerpos de los fallecidos en el siniestro. Entre las víctimas se encuentran personas que viajaban desde Ambato y otras se habían embarcado en el trayecto en Riobamba.

Tres siniestros que involucran a buses en dos días

Este es uno de los tres siniestro más fuertes reportados en Ecuador en dos días. Dos buses con pasajeros estuvieron involucrados en las emergencias viales reportadas este jueves 28 de agosto del 2025.

El primero ocurrió en la Panamericana Norte, en la vía Guayllabamba - Tabacundo a la altura del sector del ingreso al Parque Jerusalem. Un bus y un camión chocaron fuertemente. Producto del fuerte impacto una persona falleció y otras seis resultaron heridas.

La madrugada del jueves también un bus interprovincial de la cooperativa Trans Esmeraldas se volcó en el sector de Pedro Vicente Maldonado. El automotor con pasajeros se volcó en el kilómetro 112 de la vía Calacalí – La Independencia.

En esta emergencia murió una persona y otras resultaron heridas. Todos fueron trasladados a casas de salud para recibir atención médica especializada.