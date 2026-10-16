Horarios de cortes de luz por provincias en Ecuador este sábado 17 de octubre
15 provincias del país tendrán desconexiones eléctricas por el anunciado mantenimiento de las redes eléctricas.
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Actualizado:
16 oct 2026 - 20:18
El Gobierno Nacional reveló los horarios de cortes de luz en las 15 provincias del país donde se anunció el mantenimiento de las redes eléctricas este sábado 17 de octubre del 2026.
El pasado 14 de octubre el presidente, Daniel Noboa, anunció las desconexiones por mantenimiento: "Vamos a hacer mantenimiento e inversión en nuestra red de transmisión y en las distribuidoras, y asegurar el servicio (energía eléctrica) para lo que se viene en los peores meses de El Niño".
Los cortes serán de tres horas programadas durante la madrugada, de 03:00 a 06:00.
Guayas y Los Ríos
Guayaquil
El Oro
Los Ríos
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Morona Santiago
Zamora Chinchipe
Provincias bajo empresa distribuidora CNEL
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