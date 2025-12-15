Salario básico 2026 modifica el valor de las multas, aportes al IESS, pensiones alimenticias…

El Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador en el 2026 será de 482 dólares.

En el 2026 se dará un incremento del Salario Básico Unificado (SBU) de USD 470 a USD 482. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios llegó a un acuerdo el lunes 15 de diciembre del 2025 para este incremento de 12 dólares.

El aumento del salario provoca modificaciones en rubros como multas de tránsito, los aportes al IESS y los valores de la pensión alimenticia, que se actualizan en función del nuevo ingreso mínimo.

Pico y placa

Las multas para quienes incumplan el Pico y Placa se calculan como porcentaje del salario básico. Con el nuevo SBU, las sanciones quedarán así desde enero de 2026:

Primera infracción: 15 % del SBU - USD 72,30

Segunda infracción: 30 % del SBU - USD 144,60

Tercera infracción o más: 50 % del SBU - USD 241,00

Infracciones de tránsito

El alza del salario básico también impacta en otras contravenciones de tránsito frecuentes en el país:

Conducir sin licencia: 10 % del SBU - USD 48,20

Usar el celular mientras conduce: 10 % del SBU - USD 48,20

No usar cinturón de seguridad: 5 % del SBU - USD 24,10

Circular sin placas: 1 SBU - USD 482

Conducir bajo efectos del alcohol: entre 1 y 3 SBU, es decir, desde USD 482 hasta USD 1 446, según el nivel de alcohol en sangre.

Aporte al IESS

Con el nuevo salario básico, también se ajusta el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los trabajadores en relación de dependencia aportan el 20,60% de su sueldo.

El afiliado paga el 9,45% de su sueldo y el empleador asume el 11,15%. Por lo tanto, si el ingreso del trabajador es el salario básico, el aporte total al IESS será de USD 99,29 mensuales.

En el caso de los afiliados voluntarios, el aporte es del 17,6 % del ingreso declarado, que no puede ser inferior al SBU. Con ello, quienes declaren ganar el salario básico deberán pagar USD 84,83 al mes en 2026.

Pensiones alimenticias

La pensión alimenticia no se fija únicamente con base en el salario básico, sino que depende de factores como los ingresos del progenitor y la edad de los hijos. Sin embargo, el ajuste del salario básico sí modifica la tabla mínima de pagos.

Para quienes ganan el salario básico, los valores de referencia establecidos por el Consejo de la Judicatura quedan así:

Un hijo de 0 a 2 años: 28,12 % del ingreso - USD 135,56

Un hijo de 3 años en adelante: 29,49 % del ingreso - USD 142,14

En el nivel uno, que agrupa a padres con ingresos equivalentes al SBU o variables, la pensión mínima para un hijo de hasta 2 años pasa de USD 132,16 (con el salario de 470 dólares del 2025) a USD 135,56 en 2026, es decir, un incremento de USD 3,40.