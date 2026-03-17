Inamhi alerta de lluvias intensas y tormentas la mañana del miércoles 18 de marzo
El Gobierno ecuatoriano declaró el pasado 13 de marzo la emergencia nacional por efectos de la época lluviosa.
Alerta del Inamhi de lluvias y tormentas en Ecuador
EFE
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Actualizada:
17 mar 2026 - 18:26
Una alerta de corto plazo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) señala que las lluvias y tormentas continuarán la tarde y noche de este martes 17 hasta la mañana del miércoles 18 de marzo del 2026.
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