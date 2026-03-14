Inundaciones en Babahoyo dejan 800 afectados y daños en viviendas y bienes públicos

Por las fuertes lluvias se han registrado inundaciones en Babahoyo

Las intensas lluvias registradas provocaron el desbordamiento del río San Pablo, generando una situación crítica en Babahoyo, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de este sábado 14 de marzo de 2026.

La emergencia ha dejado al menos 800 personas afectadas y daños en unas 200 viviendas de la capital de la provincia de Los Ríos.

El aumento del caudal del río provocó anegaciones severas en varios sectores de la ciudad, especialmente en zonas como Clemente Baquerizo, la avenida Universitaria, la avenida 25 de Junio y el sector de El Chorrillo.

El informe de Riesgos señala además impactos en infraestructura pública y privada. Entre los bienes públicos afectados se encuentran la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), el Mercado Municipal 24 de Mayo, instalaciones de la empresa de agua EMBASA y la subestación eléctrica de CNEL EP.

En el ámbito privado, locales comerciales como El Tuti, la Panadería La Nacional y la Piscina San Pablo también reportaron afectaciones por la acumulación de agua.

Además de los daños estructurales, alrededor de 500 metros de vías resultaron afectados por el ingreso de agua.

Acciones frente a la emergencia

Ante las inundaciones, las autoridades activaron protocolos de respuesta. La Secretaría de Gestión de Riesgos, junto con el Ministerio del Ambiente y autoridades locales, coordinaron la distribución de agua potable mediante tanqueros debido a fallas en el suministro regular.

Por su parte, técnicos de CNEL realizan trabajos de bombeo y amurallamiento dentro de sus instalaciones para reducir el nivel del agua y evitar un corte masivo del servicio eléctrico.

"En Los Ríos acompañamos y reforzamos el abastecimiento de agua y el despliegue de asistencia humanitaria, con la entrega de kits de alimentos, higiene, limpieza y kits para dormir para las personas damnificadas", dijo Carolina Lozado, secretaria Nacional de Gestión de Riesgos.