Ecuador y Alemania establecen alianza contra crimen transnacional y narcotráfico

Ecuador y Alemania establecen alianza para enfrentar al crimen transnacional y narcotráfico

Alemania y Ecuador establecieron, este 9 de julio de 2026, una alianza para enfrentar al crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

De acuerdo con información del ministro de Gobierno, John Reimberg, se suscribió una declaración conjunta de intención de cooperación reforzada en la lucha contra la delincuencia organizada con el Ministerio del Interior de Alemania.

Alianza "frente a amenazas criminales"

"Gracias a las excelentes relaciones bilaterales que el Gobierno del presidente Noboa, tiene como prioridad. Alemania y Ecuador consolidan una alianza estratégica para enfrentar al crimen organizado transnacional y el narcotráfico", indicó el Ministro.

Indicó que el objetivo de la medida es reforzar el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la cooperación entre instituciones.

Reimberg agradeció el respaldo del Gobierno alemán para fortalecer la seguridad, proteger a la niñez y consolidar un Estado más fuerte "frente a las amenazas criminales".